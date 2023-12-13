Кабмин внес в Раду законопроект о добросовестном лоббировании: для чего он нужен

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о добросовестном лоббировании. Он является одним из евроинтеграционных требований, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт парламента и народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет о законопроекте № 10337 под названием "Проект Закона о добродетельном лоббировании". Как указывается на карточке документа, сегодня, 13 декабря, он был передан на рассмотрение руководству и получен Верховной Радой.

Инициатором законопроекта стал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Детали документа сейчас не раскрываются, текст на сайте парламента не отображается.

Проект закона о добродетельном лоббировании внесли в Раду (фото: скрин rada.gov.ua)

Как отмечает нардеп Железняк, данная законодательная инициатива является одним из требований Украины на пути к членству в Европейском союзе.

"Это тоже одно из требований евроинтеграции. Правда без деталей, что там конкретно должно быть" , - рассказал парламентарий.

Что предшествовало

Напомним, 7 декабря Кабмин одобрил законопроект о добросовестном лоббировании. Он направлен на реализацию рекомендаций Европейской комиссии по вступлению Украины в ЕС. Как объяснил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, проект закона преследует цели:

обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами,

обеспечение нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования,

установление прозрачных механизмов деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц и механизмов контроля над лоббистской деятельностью.

Политик также отметил, что доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Он добавил, что адвокация не является лоббизмом и это четко зафиксировано в проекте закона.

Рекомендации Еврокомиссии

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляен, Украина уже провела 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца 2023 года Украина примет все решения, необходимые для начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Как сообщалось, 8 декабря Рада приняла евроинтеграционные законопроекты о деятельности антикоррупционных органов. Также были утверждены изменения в законодательстве о правах нацменьшинств. Выполнение этих шагов является условием старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.