В "Киевстар" сообщают о восстановлении голосовой связи (Обновлено)
Телефоны украинцев начали ловить сеть "Киевстар", сообщает Экономическая правда.
Сообщения об этом начали появляться в социальных сетях.
В частности, о постепенном восстановлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.
В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.
Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась.
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Информацию о восстановлении связи подтверждают в "Киевстар".
Так, B2C-директор в "Киевстар" Татьяна Лукинюк в 18-00 сообщила о включении голосовой связи.
"Мы в эфире. Пока голос. Почти везде", - отметила СЕО компании.
В случае проблем с подключением к сети она порекомендовала:
- перезагрузить телефоны;
- отключить услугу VoLTE в настройках телефона.
Вскоре в компании обещают восстановить и другие услуги.
"Пошел голос, работаем над данными и смс. Еще немного", - такое сообщение на своей странице в фейсбук разместил в 18-00 CPO "Киевстар" Михаил Нестор.