В "Киевстар" сообщают о восстановлении голосовой связи (Обновлено)

Телефоны украинцев начали ловить сеть "Киевстар", сообщает Экономическая правда.

Сообщения﻿ об этом начали появляться в социальных сетях.

В частности, о постепенном восстановлении связи сообщают в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Роге и Николаеве.

В Одессе и области "Киевстар" пока не работает.

Пользователи советуют перезагрузить телефон тем, у кого связь пока не появилась.

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Информацию о восстановлении связи подтверждают﻿ в "Киевстар".

Так, B2C-директор в "Киевстар" Татьяна Лукинюк в 18-00 сообщила о включении голосовой связи.

"Мы в эфире. Пока голос. Почти везде", - отметила СЕО компании.

В случае проблем с подключением к сети она порекомендовала:

перезагрузить телефоны;

отключить услугу VoLTE в настройках телефона.

Вскоре в компании обещают восстановить﻿ и другие услуги.