Тарнавский: Информация о том, что Россия взяла Марьинку – провокации
В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий, проводит провокации о якобы полном взятии города, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарновский в Telegram.
"Продолжается сдерживание врага в районах Новомихайловки и Красногоровки - отбито 11 атак. В районе Марьинки враг накапливает силы для дальнейших штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается".
Что предшествовало:
- Разведка Минобороны Британии 5 декабря сообщила, что россияне захватили большую часть Марьинки, но город полностью разрушен.