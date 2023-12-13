Встреча Туска и Зеленского может состояться рано утром в четверг

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским может состояться рано утром в четверг, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в среду по прибытии в Брюссель на саммит ЕС-Западные Балканы.

По его словам, украинская сторона обратилась с предложением встречи завтра утром.

"Еще согласовываются технические детали, но думаю, что встреча с президентом Зеленским состоится", – сказал Туск.

Он отметил, что пока еще неизвестно то, каким образом Зеленский будет участвовать в саммите ЕС.

"Поэтому я не готов дать конкретный, технический ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И возможно, она состоится завтра утром", – сказал премьер Польши.

Туск отметил, что имеет дружеские отношения с Зеленским.

"И когда друзья приглашают, на следующий день я там, где должен быть", – добавил он.

Правительство Дональда Туска в среду приняло присягу в президентском дворце и официально начало работу.

Как известно, Туск уже завтра примет участие как премьер-министр Польши в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, где потенциально возможна его встреча с Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, украинская сторона уже приглашает его с визитом в Киев и заинтересована, чтобы этот визит состоялся как можно скорее.