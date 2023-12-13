ЕС разморозил 10 млрд евро для Венгрии накануне саммита по Украине

Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, накануне саммита ЕС, на котором Виктор Орбан пообещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление комиссии.

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в части, касающейся независимости судебной власти.

Это означает, что часть финансирования Политики сплочения больше не будет заблокирована, а следовательно, Венгрия может начать претендовать на выплаты в размере около 10,2 млрд евро", – говорится в заявлении комиссии.

Комиссия заявила, что будет внимательно следить за применением мер, введенных Венгрией, и если в любой момент времени ЕК посчитает, что условия больше не выполняются, она может снова принять решение о блокировании финансирования.

Отныне Венгрия сможет подавать заявки на финансирование проектов ЕС и получать возмещение в соответствии с тем, как распределяются средства Евросоюза.

На это решение комиссия пошла после того, как правительство Орбана приняло законы для укрепления независимости судебной ветви власти, говорится в заявлении.

Премьер-министр Венгрии неделями угрожал наложить вето на планы Евросоюза выделить Киеву 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а также на решение начать переговоры о членстве Украины в ЕС, если финансирование его страны не будет полностью разблокировано.

Пока не понятно, будет ли достаточно решения о размораживании 10 миллиардов евро, чтобы убедить Орбана снять свое вето. Высокопоставленный чиновник из Венгрии накануне заявил, что его страна хочет положительного решения о разблокировании более 30 миллиардов евро.

Тем не менее, официальные лица и дипломаты надеются, что до пятницы можно будет договориться по крайней мере по пакету финансовой поддержки Киева.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с премьером Венгрии попросил его назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.

В среду президент Зеленский предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.