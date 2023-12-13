Воздушные силы: Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений

Воздушные Силы ВСУ предупредили о вражеских ударных беспилотниках в Одесскую область с моря и из Запорожской области на Днепропетровщину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

"Движение БпЛА типа "Shahed" из Запорожской в направлении Днепропетровской области".

Позже также сообщили, что россияне запустили ударные БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.