Беларускі Гаюн: Белорусы строят военный городок недалеко от границы с Украиной

В Гомельской области Беларуси идет строительство военного городка для Южного оперативного командования, сообщает Деловая столица.

Городок будет расположен в урочище возле д. Новая Буда в Приборском сельсовете Гомельского района, сообщае "Беларускі Гаюн".

Военный объект будет построен на базе 5 заброшенных детских лагерей ("Чайка", "Огонек", "Галактика", "Литейщик" и "Лесная поляна").

Согласно данным Google Maps, в районе бывшего детского лагеря "Галактика" расположен клуб активного отдыха "Корсар". В Гомеле действительно есть такой клуб, который предлагает услуги по игре в лазертаг, пейнтбол и др. 6 ноября в Instagram клуба появился пост, в котором говорилось о смене игровой площадки. Причины решения не сообщались.

Ранее был проведен тендер на вырубку деревьев и кустарников, а также вывоз строительных отходов с места строительства военного городка.