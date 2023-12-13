В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 13 декабря

В течение суток на вечер 13 декабря на фронте произошло 89 боевых столкновений, на Авдеевском направлении было 45 российских атак, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 13 декабря.

"Враг нанес 10 ракетных и 4 авиационных удара, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

"В течение суток авиация сил обороны нанесла удар по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесли поражение по пункту управления российских оккупантов, 2 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника".

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе Синьковки, и еще 2 атаки в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 2 атаки врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 25 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 20 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении силы обороны отразили 6 атак противника в районах Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.