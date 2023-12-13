В ЕС оценили шансы на положительное решение о переговорах с Украиной

В связи с намерениями главы правительства Венгрии заблокировать решение лидеров Евросоюза о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС еврочиновники оценивают шансы "зеленого света" в этом вопросе как небольшие, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в статье ЕП в преддверии саммита.

"Шансы на успех – 20-30%", – поделился в среду с журналистами, освещающими встречу лидеров ЕС, один из высокопоставленных чиновников.

Хотя ввиду последних заявлений, звучащих из уст Орбана, эта оценка кажется даже слишком высокой, говорится в статье.

В то же время в ЕС публично не признают возможный "полный провал" саммита в контексте решений по Украине.

Во-первых, можно с почти абсолютной уверенностью говорить, что саммит ЕС примет решение о финансовой помощи для Украины. Есть только вопрос о том, будет ли это решение одобрено с участием Венгрии, то есть как решение саммита.

Но если Орбан ветирует и его, остальные 26 государств ЕС готовы предоставить финансовую помощь Украине в обход Будапешта. С переговорами о вступлении сделать так же, к сожалению, не получится.

Во-вторых, даже вето до начала переговоров может быть разным. Даже сейчас существует вариант, который позволит сберечь лицо Венгрии и дать "зеленый свет" Украине с небольшой задержкой. К примеру, на внеочередном саммите в январе или феврале, о созыве которого лидеры объявят уже сейчас.

Или возможен любой другой сценарий, который будет оставлять для Украины реальную надежду на то, что начало вступительных переговоров отодвигается на месяцы, а не на годы.