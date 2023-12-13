Глава "Киевстара" рассказал, как российские хакеры проникли в ядро сети

Хакеры атаковали киберзащиту и ядро сети мобильного оператора "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент компании Александр Комаров в эфире национального телемарафона.

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. По этому ведется следствие" , — сказал он.

По словам Комарова, вопрос не в защитных технологиях, а в том, что в любой компании могут работать симпатики врага, "условно наводящие российские ракеты или отдающие свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

Глава "Киевстара" подчеркнул, что компания использует самые современные технологии защиты от киберугроз и с начала полномасштабного вторжения России отразила около 500 кибератак.

"Смотрите, мне кажется, что пример "Киевстара" свидетельствует о том, что даже самая защищенная инфраструктура может быть поражена. Это реально" , — добавил он.

По мнению Комарова, атакой на сеть "Киевстар" российские хакеры пытались "положить крупнейшую телекоминфраструктуру в стране, чтобы посеять неприятности, эмоционально поразить украинцев".

Как сообщалось, в работе телекоммуникационного оператора "Киевстар" утром 12 декабря произошел масштабный сбой.

Позже стало известно, что причиной масштабного сбоя стала атака хакера на ядро сети.

СБУ возбудила уголовное производство по факту хакерской атаки на "Киевстар".

Хакерская группа "Солнцепек" из России взяла на себя ответственность за атаку на инфраструктуру телекоммуникационной компании "Киевстар".

Вечером 13 декабря "Киевстар" возобновил сервис голосовых звонков.