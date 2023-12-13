Польские власти не позволили перевозчикам начать новый протест на границе

В Польше войт гмины Дорогуск отказал транспортникам в организации нового протеста на подъездной дороге к границе с Украиной – блокада должна была начаться в понедельник, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RMF24.

Протестующие перевозчики не согласны с принятым в понедельник решением войта Войцеха Саввы отозвать разрешение на проведение протеста.

Они подали заявку на получение разрешения на новую акцию протеста. Он должен был бы начаться в следующий понедельник.

Новый протест должен был выглядеть точно так же, как и предыдущий.

Однако войт Дорогуска на это не согласился.

Перевозчики объявили, что подадут жалобу в суд, а завтра подадут новые заявки на проведение акций протеста в нескольких местах.

Войцех Сава, отзывая разрешение на акцию протеста перевозчиков на подъездной дороге к пограничному переходу с Украиной, сослался на законодательную предпосылку – угрозу имуществу в значительных размерах. Речь идет, в частности, о финансовых потерях для предпринимателей.

"Протест ударил не только по водителям. Теряют предприниматели, рабочие, другие социальные группы, которые остались без работы – это преобладает", - заявил он.

После устного сообщения решения протестующие покинули дорогу и разблокировали движение. У них есть семь дней, чтобы обжаловать решение войта.

Ранее сообщалось, что со второй половины дня в среду проезд на пункте пропуска между Украиной и Польшей "Ягодин-Дорогуск" происходит полностью беспрепятственно, польская сторона прогнозирует, что все грузовики из очереди в украинскую сторону пропустят примерно за 30 часов.

Как известно, с 6 ноября группа польских перевозчиков блокирует движение грузов на границе с Украиной. С недавних пор к ним присоединились словацкие перевозчики.

11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков и движение через этот КПП возобновилось.