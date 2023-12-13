Зеленский: Украина выполнила свою часть работы по выполнению рекомендаций ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони обсудил прогресс Украины в выполнении рекомендаций ЕС, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Рассчитываю, что лидеры ЕС признают усилия Украины и сделают этот исторический шаг. Украина выполнила свою часть работы и доказала, что может достигать огромных результатов, несмотря на беспрецедентные вызовы.
Я верю, что единство победит на саммите, и Евросоюз подтвердит свою силу и лидерство".
Также Зеленский и Мелони обменялись мнениями по имплементации Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира.