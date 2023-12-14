Предложения Байдена по границе повышают шансы на помощь Украине – СМИ

Президент США Джо Байден предложил изменить пограничную политику США, что повышает перспективы двухпартийного соглашения о помощи Украине.﻿﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление сенаторов-республиканцев, сообщает Украинская правда.

По данным издания, республиканцы встретились за закрытыми дверями, чтобы оценить устное предложение, которое появилось после почти двухчасовой встречи министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса с сенаторами вечером 12 декабря.

По словам сенатора-республиканца Тома Тиллис, это предложение предоставит президенту расширенные полномочия по депортации мигрантов после того, как определенное количество мигрантов без документов пересечет границу. Но радикальные республиканцы считают предложение мягким.

В настоящее время сенаторы-республиканцы обдумывают иммиграционное предложение Байдена. Тиллис отметил, что республиканцы должны проверить, серьезны ли эти предложения.

Республиканцы в Сенате и Палате представителей требуют усилить контроль за иммиграцией для одобрения пакета помощи на дополнительные 106 млрд долларов, из которых более 61 млрд предусматриваются для Украины.