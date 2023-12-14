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В России заявили, что ПВО сбила беспилотники, которые "летели на Москву"

В России заявили, что ПВО сбила беспилотники, которые "летели на Москву"
Фото: скриншот

Ночью 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО "отразила атаку" беспилотников, которые якобы "летели на Москву", сообщает Украинская правда.

"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – заявил Собянин.

В 4:25 Собянин сообщил о якобы сбитии еще одного беспилотника "на подлете к Москве" в том же городском округе.

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