В России заявили, что ПВО сбила беспилотники, которые "летели на Москву"
Ночью 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО "отразила атаку" беспилотников, которые якобы "летели на Москву", сообщает Украинская правда.
"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – заявил Собянин.
В 4:25 Собянин сообщил о якобы сбитии еще одного беспилотника "на подлете к Москве" в том же городском округе.