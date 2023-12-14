ISW: Российские войска незначительно, но продвигаются под Авдеевкой

По данным Института изучения войны (ISW), россияне продолжают продвижение вокруг Авдеевки, сообщает Украинская правда.

Российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 13 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Украинский Генеральный штаб сообщил, что Силы обороны отбили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Несколько российских блогеров утверждали, что оккупанты продвинулись в промышленной зоне (к юго-западу от Авдеевки) и к востоку от Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), хотя ISW не видела визуальных доказательств этого утверждения.

Российский блогер также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степного и к северу от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 13 декабря и осуществили подтвержденное продвижение вперед.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили по меньшей мере пять российских атак вблизи Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клищеевки и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Несколько российских военных блогеров утверждали, что войска РФ продвинулись на северо-восток и восток от Богдановки и контролируют участок дороги Григорьевка-Богдановка (6-9 км к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не видела визуальных доказательств этих утверждений.

Еще один блогер утверждает, что российские войска продвинулись в направлении Ивановского вдоль фронта шириной два километра и на глубину 700 метров, хотя ISW не видела визуальных подтверждений этого утверждения.

Кроме того, по утверждениям российского блогера, бои продолжаются возле Хромового (к западу от Бахмута).

Алексей Тарасенко, офицер украинской бригады, действующей вблизи Бахмута, заявил, что российские силы достигают определенного прогресса в направлениях Ивановского, Клещеевки и Андреевки, поскольку три недели назад российские военные развернули в этих районах "отобранных подготовленных бойцов", также недавно российские военные начали развертывать в этих районах плохо экипированный мобилизованный личный состав, что замедляет продвижение российских войск.

Российские источники утверждали, что украинские силы провели неудачные наземные атаки к югу от Бахмута 13 декабря. Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили украинские атаки вблизи Клещеевки и Шумы (23 км к югу от Бахмута и 9 км к северо-западу от Горловки).

Ключевые выводы ISW за 13 декабря