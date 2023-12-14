Курс валют НБУ на 14 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 14 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 13 декабря, вырос на 4 коп до 37.02 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 2 коп до 39.92 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 4.12 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 46.35 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 5 коп до 42.26 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 3 коп до 9.23 за 1 польский злотый.