ПВО сбила 41 "Шахед", большинство из них летело на Одесчину – Воздушные силы

В ночь на 14 декабря 2023 года россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и зенитными управляемыми ракетами С-300. Противовоздушная оборона уничтожила 41 "Шахед".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Атаку беспилотников оккупанты начали примерно в 19:00 13 декабря. "Шахеды" запускали волнами по трем направлениям: Балаклава и Чауда в оккупированном Крыму, а также Приморско-Ахтарск в РФ.

Всего зафиксированы пуски 42 дронов-камикадзе. Основное направление удара – Одесская область, отмечают в Воздушных силах.

Также россияне около полуночи выпустили 6 ракет С-300 из временно оккупированной Херсонской области в направлении Николаевской и Херсонской областей.

"Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Подавляющее большинство – в Одесской области" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны Украины.