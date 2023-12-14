Оккупанты усилили атаки на Авдеевку, ВСУ отбили почти 60 штурмов – Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили 57 атак оккупантов на Авдеевском направлении. Всего произошло 120 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 декабря.

Всего враг нанес 17 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага в районе Синьковки и еще 2 атаки восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 2 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 6 атак противника возле Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отразили 29 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 28 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 19 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника вблизи Роботиного и западнее Вербового Запорожской области. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также боеприпасов противника.