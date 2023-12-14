Close button

РФ за сутки потеряла в Украине 1300 военных и 33 беспилотника – Генштаб

РФ за сутки потеряла в Украине 1300 военных и 33 беспилотника – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки потери россиян в живой силе составили 1300 военных. Также Москва потеряла еще 33 беспилотника, 10 танков, 12 артсистем, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 342 800 (+1 300) человек,
  • танков − 5 692 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 616 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,
  • РСЗО − 920 (+1) ед,
  • средств ПВО − 605 (+0) ед,
  • самолетов − 324 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 206 (+33) ед,
  • крылатых ракет − 1 606 (+10) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 675 (+13) ед,
  • специальной техники – 1 185 (+9) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics