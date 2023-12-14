РФ за сутки потеряла в Украине 1300 военных и 33 беспилотника – Генштаб
За прошедшие сутки потери россиян в живой силе составили 1300 военных. Также Москва потеряла еще 33 беспилотника, 10 танков, 12 артсистем, одну реактивную систему залпового огня и другую технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 342 800 (+1 300) человек,
- танков − 5 692 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 10 616 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,
- РСЗО − 920 (+1) ед,
- средств ПВО − 605 (+0) ед,
- самолетов − 324 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 206 (+33) ед,
- крылатых ракет − 1 606 (+10) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 675 (+13) ед,
- специальной техники – 1 185 (+9) ед.