Зеленский провел первый разговор с Туском и пригласил в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого он пригласил его с визитом в Украину.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Поздравил моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений. Накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества", – написал президент.
"Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша", – добавил Зеленский.
Украинский президент также убежден, что с новым правительством Киев и Варшава ускорят "решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе".
"Согласовали график дальнейших контактов. Пригласил Дональда Туска посетить Украину по ближайшему случаю", - подытожил Зеленский.