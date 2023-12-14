Зеленский провел первый разговор с Туском и пригласил в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого он пригласил его с визитом в Украину.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Поздравил моего друга с назначением на должность главы правительства и началом новой страницы двусторонних отношений. Накануне заседания Европейского совета обсудили его будущие решения, которые будут способствовать единству всего европейского сообщества" , – написал президент.

"Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша" , – добавил Зеленский.

Украинский президент также убежден, что с новым правительством Киев и Варшава ускорят "решение всех вопросов наших отношений на взаимовыгодной основе".