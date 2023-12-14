Сенат США проголосовал за оборонный бюджет с финансированием для Украины

Сенат США одобрил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год объемом $886 млрд, в который входят также средства на поддержку Украины и Израиля, сообщает Европейская правда.

Законопроект по бюджету – National Defense Authorization Act – среди прочего, предусматривает повышение заработных плат для американских военнослужащих на 5,2%.

Средства для поддержки Украины и Израиля, заложенные в бюджет – отдельные от проекта о дополнительном финансировании на 111 млрд долларов, который застрял в Конгрессе.

USA Today уточняют, что бюджет предусматривает 300 млн на Инициативу безопасности поддержки Украины в 2024 финансовом году и продолжение действия инициативы до 2027 года.

Также в нем заложены средства на совместные проекты Пентагона с Австралией и Британией.

Ожидается, что Палата представителей в четверг проголосует за оборонный бюджет по быстрой процедуре, которая оставляет меньше шансов, что оппоненты проекта заблокируют его, но требует для одобрения две трети голосов.

Лидеры республиканцев и демократов в Сенате отстаивали проект как "честный компромисс", в котором определен приоритетом соревнования с противниками и демонстрируется поддержка союзникам. При этом часть республиканцев в Палате представителей недовольны исключением некоторых положений, которые они предлагали, в том числе в вопросе отмены оплаты отпуска и проезда женщинам-военнослужащим в связи с абортом или другими процедурами, связанными с репродуктивным здоровьем.

Часть недовольны также продолжением специальной программы надзора ФБР, которая охватит в том числе начало 2025 года.