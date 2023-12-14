Словакия частично возобновила пропуск грузовиков из Украины – пограничники

Пропуск грузовиков из Украины в Словакию частично восстановлен − по состоянию на 6 утра в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей.﻿﻿ Об этом заявили в Госпогранслужбе, сообщает Украинская правда.

"24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне" , – говорится в сообщении.

Словакия частично возобновила пропуск грузовиков на свою территорию с 19:30 13 декабря.

Предварительно сообщалось, что будут принимать по 2 автомобиля в час. Но, по данным ГПСУ, фактически за час пропускают по 3-4 грузовика.