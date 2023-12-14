НБУ советует банкам создать резервные каналы связи для терминалов

Банки Украины должны создать резервные каналы для POS-терминалов. Кибератака на "Киевстар" и сбой у мобильного оператора привели к тому, что часть банковской инфраструктуры не работала.﻿ Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"У нас уже есть опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов" , - отметил он.

Во время совещания с представителями системно важных банков говорилось о влиянии кибератаки на "Киевстар" на работу НБУ и банковской инфраструктуры.

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

По данным НБУ, проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".

Пока банки активно решают эту ситуацию - перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi, сообщили в пресс-службе.

Замглавы НБУ также обратил их внимание банкиров на меры безопасности по противодействию возможным кибератакам.

"Мы на протяжении 2022-2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере" , - сказал Шабан.

В Нацбанке сообщили, что регулятор работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.