В Белом доме отреагировали на отказ продолжить работу Палаты представителей

Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказался поддержать призыв лидера демократов в Сенате по поводу продления на неделю работы обеих палат Конгресса для принятия дополнительного финансирования перед Рождеством. В администрации Байдена назвали это отказом от шагов, жизненно важных для национальной безопасности США, сообщает Укринформ.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер

"Как вы слышали вчера от президента (Байдена – ред.), американский народ не будет отвлекаться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Меньше с тем спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля , без финансирования неотложных потребностей для Украины" , - отметила спикер.

Она подчеркнула, что это поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе.