Лидеры ЕС, Германии и Франции собираются на рабочий завтрак с Орбаном – СМИ

Президент Европейского совета, президент Франции и канцлер Германии соберутся на рабочий завтрак с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который угрожает заблокировать ряд важных решений саммита. Об этом пишет Politico, сообщает Европейская правда.

По информации издания, утром в четверг Шарль Мишель, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц проведут рабочий завтрак с Орбаном в попытках убедить его изменить мнение относительно тех решений, которые он не хочет согласовывать.

Поздно вечером 13 декабря состоялась встреча президента Евросовета Шарля Мишеля с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы согласовать "общую линию" перед саммитом.

По информации СМИ, высокопоставленные чиновники в ЕС оценивают шансы на положительное решение по переговорам о вступлении Украины в ЕС, по которому Орбан наиболее категоричен, в 20-30%.