В Польше местные власти не разрешили восстановить блокаду КПП с Украиной

Войт пограничного Дорогуска Войцех Савва отклонил представление протестующих о возобновлении блокады движения грузовиков вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" на польско-украинской границе, сообщает Укринформ.

Свое решение, как и в первый раз, он обосновал финансовым ущербом от этого для гмины и местных предпринимателей.

"Обоснование идентично 11 декабря (первое решение войта о прекращении блокады границы – ред.), здесь ничего не меняется… Фирмы, предприятия, бюджет страны, местное самоуправление теряют много финансовых ресурсов, люди под угрозой потери мест работы. Поэтому мое решение есть таким, а не другим" , - заявил войт.

Протестующие в представлении к войту Дорогусская просили разрешения на восстановление блокады для движения грузового транспорта на автодороге №12 с 18 декабря по 8 марта.

На опротестование решения войта в Окружном суде Люблина у польских перевозчиков будет 30 дней. Один из организаторов блокады Рафал Меклер сообщил в соцсетях, что перевозчики будут опротестовывать очередные негативные решения войта, пока суд их не отклонит.

Новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак встретился с польскими протестующими в Люблине. После этой встречи министр отметил, что он будет действовать по принципу уважения соглашения между ЕС и Украиной, желания помочь Украине, но и с желанием учесть интересы польских предпринимателей. По его словам, в ближайшее время он планирует встретиться с коллегами из Украины, а также другими странами, граничащими с Украиной, в частности, Словакии и Венгрии.

После встречи с министром протестующие заявили, что хотя разговор был конструктивным, они не намерены прерывать протест, пока не будет найдено приемлемое для них решение.