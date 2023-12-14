На Сумщине пограничники вступили в бой с российской ДРГ, оккупанты отошли
13 декабря пограничный наряд был вынужден вступить в бой с российской диверсионно-разведывательной группой в Сумской области и вынудил врагов отступить. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Украинская правда.
"В прошедшие сутки пограничный наряд обнаружил несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории страны-агрессора. По диверсантам бойцы открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой", – говорится в сообщении.
В ГПСУ отмечают, что для усиления направления на место выдвинулись резервы подразделений ГПСУ и Сил обороны, привлекли артиллерийский и минометный расчеты.
"В результате боя – оккупанты отошли, потери врага уточняются", – добавили пограничники.