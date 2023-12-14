В ЕС заявили, что "сыты по горло" поведением Орбана

В ЕС, комментируя блокирование Венгрией важных решений о начале переговоров о членстве Украины и выделении ей 50 миллиардов евро помощи, заявили, что страны-члены "сыты по горло" поведением венгерских властей. Об этом во время общения с журналистами в Брюсселе заявил европейский чиновник на условиях анонимности, сообщает Европейская правда.

"Я не имею права говорить это как официальный представитель ЕС, но государства-члены сыты по горло этим, потому что без всякой очевидной причины они разрушают единство ЕС в вопросе, который представляет жизненно важный интерес для ЕС" , – отметил он.

Чиновник добавил, что 26 стран-членов ЕС могут принимать ключевые решения и без Венгрии, если она продолжит блокирование.

"И мы не побоимся сказать об этом, чтобы показать, что Венгрия является троянским конем Путина. Потому что то, что они делают, все больше и больше похоже на поведение троянского коня" , – подчеркнул он.

В то же время он отметил, что если, например, Словакия начнет вести себя как Венгрия, "тогда будет 25 стран ЕС".