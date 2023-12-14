Ухудшение погоды усложняет работу мобильных групп ПВО – Игнат

Ухудшение погодных условий усложняет работу мобильных огневых групп, однако бойцам удается уничтожать вражеские объекты в небе. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Зенитно-ракетным комплексам в конце концов не мешает погода, а вот для мобильных огневых групп это безусловно будет проблемой. Плохая видимость, туман, еще и ночь гораздо больше дня. Ну и атакуют безусловно ночью, как вы видели по статистике. Поэтому это действительно усложняет работу именно тех подразделений, которые нуждаются в визуальной привязке к цели" , - сказал Игнат.

В то же время, он отметил, что и к плохим погодным условиям защитникам удается приспосабливаться и удачно уничтожать вражеские объекты в небе.