Кулеба: "Заморозка" войны грозит нападением РФ на страны НАТО

Если сейчас "заморозить" боевые действия в Украине, Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе и на страны-члены НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы в статье для Foreign Affairs, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО" , - отметил Кулеба.

Тем, кто не верит, что Россия может напасть на страны НАТО, министр напомнил о начале полномасштабного вторжения в Украину.