Орбан несколько смягчил свою позицию по отношению к Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не выступает против вступления Украины в ЕС, но настаивает на "соблюдении процедур". Об этом он сказал в общении со СМИ перед началом первого дня саммита лидеров Евросоюза, сообщает Европейская правда.

На вопрос, выступает ли он против присоединения Украины к ЕС, Орбан ответил, что "настаивает на процедуре".

"(Есть) предпосылки. Когда кандидаты их выполняют – давайте начинать переговоры о членстве. Но они не были выполнены даже по оценке комиссии. Так что мы не в состоянии начинать переговоры" , – сказал Орбан.

"Расширение – это не теоретический вопрос. Это юридически обоснованный процесс, у которого есть семь условий. Даже по оценке Еврокомиссии, три из семи условий не выполнены (Киевом), поэтому сейчас нет оснований вести переговоры о членстве Украины" , – повторил он.

Комментируя вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро, которые угрожал блокировать Будапешт, Орбан сказал, что "деньги для Украины в краткосрочной перспективе уже заложены в бюджете".