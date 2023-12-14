В Испании арестовали имущество экс-военкома Борисова после обысков – ГБР

Работники Государственного бюро расследований совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы Евгения Борисова.﻿﻿ Об этом заявили в ГБР, сообщает Украинская правда.

Против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу. В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.

В ходе расследования, помимо прочего, установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

Также, в феврале 2023 года он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

"13 декабря 2023 года на основании направленного Государственным бюро расследований запроса о международной правовой помощи Национальной полицией Королевства Испания с участием работников Главного следственного управления ГБР проведены обыски в приобретенной родственниками военкома вилле и офисном помещении.