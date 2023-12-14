Путин на "прямой линии" рассказал о войне с Украиной и мобилизации в РФ

Президент России Владимир Путин в четверг проводит 20-ю по счету «прямую линию», объединенную с пресс-конференцией по итогам года, сообщает Радио Свобода.

В начале мероприятия Путин начал свое выступление с тезиса о том, что без суверенитета Россия существовать не может, "по крайней мере, в том виде, в котором она существовала тысячу лет".

Один из первых вопросов, адресованных Путину, касался войны против Украины (в РФ ее называют спецоперацией – ред.) и то, когда будет мир.

Вот что Путин ответил:

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Это демилитаризация и денацификация Украины и ее нейтральный статус".

В продолжение темы появился вопрос о дальнейшем вовлечении россиян в войну, а именно о возможности второй волны мобилизации. На что Путин сказал, что сегодня в этом нет нужды.

"Было много иронии по этому поводу, прилепили им название "мобики". Отлично воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. Сейчас 244 тысяч находятся в зоне боевых действий" , - сказал Путин.

На вопрос, будет ли демобилизация для тех, кого в прошлом году мобилизовали в армию РФ, Путин, однако, не ответил.

Накануне телеканал "Россия-1" сообщил о более чем 2 миллионах обращений на "прямую линию" Путина. Его спикер Дмитрий Песков подтвердил, что часть вопросов касается именно войны против Украины.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода