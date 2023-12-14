Нидерландский премьер уверен, что убедит Орбана поддержать Украину

Многолетний глава нидерландского правительства Марк Рютте, который завершает свой мандат на посту, считает, что Виктор Орбан уступит и саммит ЕС достигнет согласия по Украине. Об этом он заявил журналистам перед началом саммита сообщает из Брюсселя, сообщает Европейская правда.

Марк Рютте объяснил, что его оптимизм основывается на предыдущем опыте.

"Пока что нам удавалось достичь единодушия, в том числе относительно Орбана. И я абсолютно уверен и буду напряженно работать над тем, чтобы и сегодня это произошло" , – заявил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал конкретизировать, каким он видит будущее решение, но подчеркнул, что поддерживает предложение Еврокомиссии, которая рекомендовала открыть переговоры с Украиной.

Также премьер Нидерландов напомнил о разблокировании Советом ЕС 10 млрд евро финансирования для Венгрии, сказав, что это "просто случайное совпадение" с рассмотрением украинских вопросов на саммите ЕС.