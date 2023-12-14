Оккупанты обстреляли ТЭС на востоке, еще три энергоблока в аварийном ремонте – "Укрэнерго"

Российские террористы в очередной раз обстреляли одну из ТЭС на востоке Украины. Еще три энергоблока вышли в аварийный ремонт.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сегодня, 14 декабря, потребление утром на 1,9% выше, чем вчера, 13 декабря. Из-за дополнительной нагрузки украинцев призывают потреблять электроэнергию бережливо.

На востоке враг еще раз обстрелял одну из теплоэлектростанций, есть повреждения оборудования.

"Из-за повреждения обстрелами и непогодой электросетей облэнерго прекратили выдачу электроэнергии две ТЭЦ в южном и западном регионах" , - пишет "Укрэнерго".

В частности три энергоблока на ТЭС в разных регионах вышли в аварийный ремонт. Тем временем солнечные электростанции почти не производят электроэнергию из-за облачной погоды.

Экспорт отсутствует.