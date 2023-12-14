Германия поднимала в воздух истребители в Румынии из-за "Шахедов" – СМИ

Германия, в ночь на 14 декабря, поднимала по тревоге истребители из-за нарушения российским "Шахедом" воздушного пространства над Румынией.﻿ Об этом сообщает Bild, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пишет издание, истребители были подняты в воздух когда российские террористы атаковали беспилотниками украинский порт Измаил на Дунае. Тогда же по меньшей мере один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии - страны НАТО. В ответ в небо были подняты истребители Eurofighter.

"Немецкие пилоты установили зрительный контроль над российскими летательными аппаратами, но приказа от НАТО сбивать их не поступало" , - добавляет Bild.

В частности, согласно предварительным данным, один из БпЛА мог взорваться над воздушным пространством Румынии.