Новое правительство Польши не планирует отменять зерновое эмбарго из Украины

Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти. Об этом сказал новый министр сельского хозяйства этой страны Чеслав Секерский в интервью Dziennik Gazeta Prawna.﻿, сообщает Лига.Бизнес.

"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго" , – сказал министр.

Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.

В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.