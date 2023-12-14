Путин: В Украине воюют почти 620 тысяч российских военных

Российский диктатор Владимир Путин раскрыл численность группировки оккупационных войск в Украине. Он заявил, что речь идет о 617 тысячах человек, "находящихся вдоль линии столкновения". Об этом Путин заявил во время пресс-конференции, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Линия столкновения в Украине составляет 2 тысячи км, на фронте находится 617 тысяч российских военных" , - сказал Путин.

Следует заметить, что незадолго до этого он утверждал, что кроме 300 тысяч мобилизованных на службу по контракту на войну против Украины привлекли 486 тысяч "добровольцев".

Таким образом, точная цифра из воюющей группировки РФ, которую составляет профессиональная армия кадровых военных, точно не известна.