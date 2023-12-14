В Украине растет количество готовых к территориальным компромиссам – опрос

За последние полгода постепенно растет доля украинцев, которые готовы к территориальным уступкам для завершения войны, − с мая по декабрь это количество выросло на 9 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 29 ноября − 9 декабря, сообщает Украинская правда.

"В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство − 82-87% − стабильно выступали против каких-либо уступок.

После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам: с 10% в мае до 14% в октябре и до 19% в декабре" , – отмечают социологи.

В то же время доля тех, кто выступает против территориальных уступок, уменьшается (с 84% в мае до 80% в октябре и до 74% в декабре).

Социологи обращают внимание: если между маем и октябрем 2023 года прирост доли тех, кто готов к территориальным уступкам, был преимущественно за счет Юга и Востока, то прирост между октябрем и декабрем − за счет Запада и Центра.

Так, на Западе доля таких респондентов выросла с 9% в октябре до 20% в декабре, а в Центре − с 10% до 15%.

На Юге и Востоке изменения в доле тех, кто готов к уступкам, значительно менее заметны, но социологи все равно указывают на негативные тенденции.

"Вместе с этим, во всех регионах выразительное большинство респондентов (от, соответственно, 68% и 69% на Юге и Востоке до 76 и 79% на Западе и в Центре) все равно выступают против территориальных уступок России" , – добавляют в КМИС.

Исследование проходило 29 ноября − 9 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 031 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.