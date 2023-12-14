Россияне спрашивают Путина о завершении войны, инфляции и параллельной реальности

Президенту России Владимиру Путину во время ежегодной пресс-конференции присылают вопросы о войне, ценах, инфляции и параллельной реальности, сообщает Украинская правда.

Россияне присылали Путину вопросы, которые выводили на мониторы. Пропаганда пытается не показывать неудобные для Кремля сообщения крупным планом.

Среди них были вопросы о возврате мобилизованных с фронта, а также чем закончится война.

Путина спросили, нужна ли россиянам такая власть, и кто будет президентом РФ после него.

Один из вопросов звучал так: "Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?".

Напомним, Путин заявил, что война против Украины закончится тогда, когда он достигнет всех своих целей − денацификации, демилитаризации и нейтрального статуса Украины.

По его словам, Кремль не планирует объявлять вторую волну мобилизации, якобы в этом нет необходимости, потому что до конца года наберут достаточное количество добровольцев.