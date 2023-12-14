"Киевстар" сегодня начнет восстанавливать мобильный интернет – президент компании

"Киевстар" почти восстановил связь после масштабной атаки хакеров. В ближайшее время абонентам начнут возвращать мобильный интернет.﻿ Об этом заявил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве" , - заявил Комаров.

Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.