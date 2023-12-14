"Киевстар" сегодня начнет восстанавливать мобильный интернет – президент компании
"Киевстар" почти восстановил связь после масштабной атаки хакеров. В ближайшее время абонентам начнут возвращать мобильный интернет. Об этом заявил президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Полностью восстановлены услуги фиксированного интернета для дома. Это примерно 1 млн домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию - это правый берег Днепра в Киеве", - заявил Комаров.
Он подтвердил, что компании не удалось по заявленному плану восстановить мобильный интернет. Ожидалось, что восстанавливать услугу начнут 14 декабря ночью.
"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины, регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного интернета", - объяснил директор компании.