Зеленский выступил по видеосвязи на саммите ЕС по Украине

Президент Владимир Зеленский в четверг утром выступил по видеосвязи на встрече Европейского совета (саммите Евросоюза), сообщает Европейская правда.

Президент Украины не является участником Европейского совета (саммита ЕС), поскольку в этот орган входят только руководители государств ЕС. Однако президент Евросовета имеет полномочия единолично, не получая единодушного согласия всех государств, приглашать на заседание также гостей.

По данным издания, ранее рассматривалась также возможность личного визита Зеленского в Брюссель (с прошлой недели президент Украины совершал серию зарубежных поездок), однако в ЕС не подтвердили возможность личного присутствия украинского президента на саммите.

Саммит ЕС 14-15 декабря в Брюсселе будет рассматривать, среди прочего, вопросы о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и о среднесрочной финансовой помощи Украине.