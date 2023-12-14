Путин в ответ на жалобу о цене яиц рассказал о любви к яичнице
Президент России Владимир Путин рассказал, что по утрам он любит есть яичницу. Об этом он заявил на "прямой линии" 14 декабря, сообщает Деловая столица.
Так, одна из россиянок пожаловалась Путину на высокие цены на яйца.
"Дорогая Ирина Александровна. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства (Дмитрием Патрушевым — ред.), спрашивал, как у него с яйцами, говорит "все в порядке" — на что я ему ответил: "А вот у граждан наших проблемы", — ответил женщине Путин.
По его словам, "проблемы" с яйцами начались из-за "высокого спроса".
"Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время мог штук десять с утра навернуть", — рассказал глава Кремля.
Путин также пообещал россиянам, что ситуация с яйцами "будет улучшаться".