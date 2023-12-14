Путин в ответ на жалобу о цене яиц рассказал о любви к яичнице

Президент России Владимир Путин рассказал, что по утрам он любит есть яичницу.﻿ Об этом он заявил на "прямой линии" 14 декабря, сообщает Деловая столица.

Так, одна из россиянок пожаловалась Путину на высокие цены на яйца.

"Дорогая Ирина Александровна. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства (Дмитрием Патрушевым — ред.), спрашивал, как у него с яйцами, говорит "все в порядке" — на что я ему ответил: "А вот у граждан наших проблемы" , — ответил женщине Путин.

По его словам, "проблемы" с яйцами начались из-за "высокого спроса".

"Я сам с удовольствием яичницу ем. В свое время мог штук десять с утра навернуть" , — рассказал глава Кремля.

Путин также пообещал россиянам, что ситуация с яйцами "будет улучшаться".