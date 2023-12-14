В Нацбанке рассказали, почему курс доллара пересек отметку 37 гривен

В Национальном банке объяснили падение курса гривны сезонными факторами.﻿ Об этом стало известно из брифинга НБУ, сообщает Экономическая правда.

Там отметили, что еще до войны в конце года курс гривны несколько снижался, потому что спрос на валюту рос. Эта же ситуация наблюдается и сейчас.

"Увеличение спроса обусловило более активное участие НБУ на рынке. если среднедневной показатель в ноябре был 112 млн. грн., по состоянию на декабрь средний показатель 147 млн. грн." , - объяснил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Ранее Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару по итогам торгов на межбанковском валютном рынке на 14 декабря на уровне 37,0245 по сравнению с 36,9861 накануне.

Напомним, сегодня НБУ в очередной раз снизил﻿ учетную ставку – до 15%.