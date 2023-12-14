В Минобороны Румынии заявили о падении беспилотника на своей территории

Министерство обороны Румынии заявляет, что беспилотник, сбитый во время очередной атаки России на украинскую портовую инфраструктуру в Дунае, упал на румынскую территорию, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что БПЛА оставил воронку глубиной 1,5 метра возле села Гринду, расположенного примерно в 8 километрах от украинского порта Рени.

Румынские истребители F-17 и военные самолеты Eurfighter, принадлежащие члену НАТО Германии, были подняты в воздушное пространство Румынии, говорится в заявлении министерства. Добавляется, что по инциденту начато расследование.

В министерстве подчеркнули, что Румыния решительно осуждает удары России по украинской гражданской инфраструктуре.

Это уже не первое падение сбитого российского беспилотника на территории Румынии. В последний раз обломки "Шахеда" падали на румынской территории 4 сентября.

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