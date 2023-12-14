Эстония передаст Украине пакет военной помощи на 80 млн евро

Правительство Эстонии одобрило предоставление долгосрочной военной помощи Украине для защиты от российской агрессии, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, новый пакет помощи включает "большое количество" противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для легкого вооружения, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение.

Ведомство не разглашает точные суммы помощи из соображений безопасности. Стоимость пакета составляет почти 80 миллионов евро.

"Этот пакет помощи сформирован с целью получения максимальной пользы для Украины без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы заменяем необходимые запасы" , – пояснил министр обороны Ханно Певкур.

По его словам, Эстония продолжит оказывать значительную и устойчивую поддержку Украине, пока Киев не выиграет войну, ведь на кону не только безопасность Украины, но и безопасность Эстонии, трансатлантическая и глобальная безопасность в целом.