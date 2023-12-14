Суд продлил содержание Шуфрича в СИЗО до 9 февраля

Печерский районный суд Киева продлил народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу, которому ранее объявили подозрение в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом рассказал адвокат Александр Тананакин, сообщает Суспільне.

Под стражей Шуфрич будет находиться до 9 февраля. Впрочем, защита уже готовит апелляцию.

Ранее правоохранители объявили подозрение в государственной измене народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Также Служба безопасности Украины провела у Шуфрича обыски. Следственные действия продолжаются.

В 2019 году Нестор Шуфрич был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".