Зеленского не пригласили лично посетить саммит ЕС из-за Орбана – СМИ

Президент Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите ЕС в Брюсселе, где рассматривают вопросы вступления Украины в ЕС и долгосрочной финансовой поддержки, и лидеры Евросоюза были готовы пригласить его, однако не стали этого делать из-за опасений реакции Виктора Орбана. Об этом стало известно от собственных источников Politico, сообщает Европейская правда.

По словам двух европейских дипломатов, на встрече представителей стран ЕС несколько послов высказали оговорку о приглашении Зеленского на саммит.

Они опасались, что присутствие украинского президента может вызвать антагонизм у премьера Венгрии Виктора Орбана и сделает позицию венгра относительно Украины еще более неуступчивой.

Кроме того, по данным "Европейской правды", еще до среды вероятность приглашения Зеленского к личному участию в саммите рассматривалась как реальная.