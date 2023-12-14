Австралия расширит программу подготовки украинских военных в 2024 году, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство обороны Австралии.

С января текущего года австралийские инструкторы подготовили более 1200 украинских новобранцев в рамках многонациональной обучающей миссии под руководством Великобритании для поддержки национальной обороны Украины после вторжения России.

На этой неделе в Австралию вернулась последняя ротация около 70 инструкторов Австралийских сил обороны (ADF). За следующие 12 месяцев количество инструкторов на каждой ротации увеличится до 90.

Роль Австралии будет расширена, чтобы включить программу обучения младших командиров, сосредоточенную на таких областях, как навыки ведения боевых действий, включая городскую и окопную войну, оказание первой медицинской помощи в бою.

Общая помощь Австралии Украине в денежном эквиваленте составляет около 910 млн долларов, включая 730 млн долларов военной поддержки.