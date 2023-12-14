Воздушные силы рассказали о последствиях взлетов МиГ: был прилет "Кинжала"

Во время второй тревоги из-за взлета МиГов был прилет "Кинжала" в Хмельницкой области, во время третьей тревоги из-за российских истребителей было зафиксировано еще несколько целей, их судьба устанавливается, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона и 24 канала.

"Была объявлена тревога в 14.09, позже состоялись пуски и прилет примерно в 14.20.

Фактически через 10 минут (после объявления тревоги) уже был прилет (ракеты Х-47) в Хмельницкой области.

О последствиях работы "Кинжалов" мы не говорим, пусть враг делает свои выводы, не будем кормить их информацией".

Спикер ВС отметил, что во время воздушной тревоги, которая прозвучала в 15.35, было зафиксировано несколько воздушных целей, которые двигались через Киев на запад Украины (Волынская и Ровенская область).

Что именно произошло с этими воздушными целями, были ли взрывы или сбитие - по словам Игната, информация - ожидается.

По предварительной информации, на Киевщине работала ПВО.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко у себя в Telegram отметил, что пострадавших на Киевщине нет. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей не зафиксировано. Информация проверяется.

Что предшествовало: В течение дня 14 декабря по всей Украине трижды объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей МиГ-31К. Во время второй и третьей тревоги Воздушные силы сообщали о пуске ракет.

Во время последней тревоги жители Киева и области могли слышать работу противовоздушной обороны.